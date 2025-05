Após rio Jaguari subir quase 10 metros acima do normal, Executivo inicia reparos

Após as fortes chuvas do final de semana, a Prefeitura de Jaguari intensificou nesta segunda-feira (12) os trabalhos no interior do município para recuperar estradas rurais afetadas. A medida faz parte da resposta emergencial aos danos causados pelo excesso de chuva e pela elevação do nível do rio Jaguari, que chegou a atingir 9,90 metros acima do normal, colocando em risco áreas ribeirinhas e provocando o desalojamento preventivo de duas famílias. Com a estabilização do nível do rio, essas famílias puderam retornar com segurança às suas casas.

Cinco frentes de trabalho estão atuando simultaneamente em diversas localidades da zona rural, priorizando o restabelecimento da trafegabilidade e a segurança dos moradores. Os serviços estão sendo coordenados pela secretaria de Obras e concentram-se nas comunidades de Ijucapirama, Travessão do Valdir Atzhler, Travessão dos Turchetti, Boca da Picada Segredo, Passo dos Salsos e 4º Distrito.

Uma equipe também está mobilizada na localidade de Taquarichim, realizando intervenções em pontos críticos. No sábado (10), o trânsito já havia sido restabelecido na localidade de Boa Esperança (Taquaras), onde uma ponte havia sido interrompida pelas águas. O esforço contínuo busca garantir o transporte escolar, a circulação de trabalhadores e o acesso de serviços essenciais às comunidades.

Cerca de 75% da malha viária rural foi impactada, com registro de deslizamentos, quedas de pontes, bueiros e pontilhões. Diante da gravidade da situação, o município decretou situação de emergência para garantir agilidade no recebimento de recursos e apoio externo.

O prefeito Igor Tambara segue acompanhando de perto todas as ações, ao lado das equipes da Defesa Civil e da Secretaria de Obras. "Estamos enfrentando mais esse desafio com união, planejamento e trabalho. Jaguari é uma cidade resiliente, e com o esforço coletivo, vamos superar mais essa adversidade", afirmou.