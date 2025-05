Novo Hamburgo inicia segundo levantamento em bairros para identificar áreas com o mosquito da dengue

Os agentes de combate a endemias de Novo Hamburgo iniciaram nesta segunda-feira (12) o segundo ciclo do ano do Levantamento Rápido de Índices para Aedes aegypti (LIRAa). A ação tem como objetivo identificar as áreas da cidade com maior índice de infestação pelo mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya, intensificando o controle e a prevenção das arboviroses no município. Os dados obtidos servirão como base para o planejamento de ações estratégicas de combate ao Aedes aegypti nos locais com maior incidência.

O levantamento percorre todos bairros da cidade e, durante a ação, os agentes realizam vistorias em imóveis, inspecionando calhas, caixas d'água, pneus, vasos e demais locais que possam acumular água — ambiente propício para a reprodução do mosquito. Além das vistorias, os agentes orientam a população para o uso de repelentes e sobre medidas preventivas, como o descarte adequado de lixo e a eliminação de criadouros do mosquito.

Novo Hamburgo registrou 1.457 casos confirmados de dengue em 2025 até agora, uma queda expressiva em comparação com o mesmo período do ano passado, quando foram contabilizados 13.807 casos. Mesmo com a redução no número de infectados, a prefeitura alerta que é importante que a população mantenha a vigilância em suas residências, evitando o acúmulo de água em recipientes como pneus, vasos de plantas, calhas e caixas d'água destampadas, já que todos os bairros do município continuam enfrentando surtos da doença.