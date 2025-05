Nova sede da Defesa Civil é inaugurada em Alvorada

A prefeitura de Alvorada inaugurou no fim de semana a nova sede da Defesa Civil Municipal, localizada na Praça Portela Delavi, no bairro Americana. A entrega foi realizada durante a segunda edição do programa Prefeitura no Bairro, que leva serviços e atendimento direto da gestão às comunidades.

A nova estrutura reforça a presença do poder público em uma das regiões mais vulneráveis da cidade, historicamente afetada por enchentes e alagamentos. A instalação no bairro Americana foi definida com base em critérios logísticos e estratégicos, garantindo agilidade nas respostas a emergências e maior capacidade de prevenção.

Para o prefeito Douglas Martello, a nova sede representa mais do que infraestrutura. "Estar presente onde a população mais precisa é o nosso dever. Essa nova base nos permite agir com mais rapidez e proximidade. É uma resposta concreta ao compromisso que temos com a segurança dos alvoradenses", afirmou.

A nova sede integra um conjunto de ações da atual gestão voltadas ao fortalecimento da política municipal de proteção e defesa civil. O coordenador da Defesa Civil, Márcio Leandro, também destacou o impacto positivo da nova unidade: "Esta nova sede da Defesa Civil está em um ponto estratégico, próximo da última marca de cheia e ao lado de uma UBS. A escolha do local reforça o compromisso da administração municipal com o acolhimento, o respeito e a segurança da população de Alvorada" citou

A nova estrutura integra o processo de reestruturação do órgão. Até o momento, 20 agentes voluntários já foram devidamente capacitados para atuar em ações de prevenção, mitigação e resposta a desastres. A previsão é de que novas turmas de formação sejam abertas em breve, ampliando o quadro de voluntários e fortalecendo a atuação da Defesa Civil no município