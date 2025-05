Cidade de Nova Prata recebe unidade própria do Sesc e Senac

O município de Nova Prata vai receber, a partir desta segunda-feira (12), uma unidade própria do Sesc e Senac. O novo espaço estará localizado no Centro da cidade, na avenida Borges de Medeiros, 970, sala 102. A estrutura da unidade contará com uma Central de Atendimento ao cliente e ambientes modernos e acolhedores, oferecendo uma gama de serviços à comunidade local.

No escopo do Sesc, a unidade desenvolverá ações de cultura, esporte, lazer, turismo social e educação complementar, além do Programa Sesc Maturidade Ativa, que é voltado aos idosos. Já o Senac contará com salas de aula equipadas com estrutura moderna para a oferta de workshops e oficinas. A unidade proporcionará oportunidades de qualificação profissional em diversas áreas, dentre elas o Jovem Aprendiz, alinhadas às demandas do mercado de trabalho e ao desenvolvimento da comunidade local.

"Estamos muito felizes em oferecer à comunidade de Nova Prata uma unidade que reúne diversos serviços em um só lugar", afirma o diretor da unidade Sesc, Jaques Fachinelli. "Nosso objetivo é ser um ponto de encontro e desenvolvimento para pessoas de todas as idades, promovendo inclusão, qualificação e qualidade de vida", complementa a diretora da unidade Senac, Lisangela Antonini.

A unidade funcionará de segunda a sexta, das 8h30 às 12h e das 13h às 22h. Com 79 anos de atuação no Rio Grande do Sul, a instituição pertencente ao Sistema Fecomércio-RS realiza ações em 54 unidades no estado.