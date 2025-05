Canoas ainda aguarda recursos para obras nos diques

Prestes a completar um ano da maior enchente de sua história, que alagou cerca de dois terços do território do município, Canoas segue sem garantias dos governos estadual e federal para viabilizar as obras necessárias à elevação dos diques de proteção contra as cheias. Embora os projetos estejam prontos e, em alguns casos, já com obras em andamento, a cidade ainda não recebeu qualquer sinalização concreta do Estado ou da União de que os recursos serão liberados em breve.

No caso do dique do bairro Mathias Velho, uma das áreas mais devastadas pela água em 2024, a prefeitura já concluiu o fechamento definitivo da ruptura causada pela enchente. O projeto de recomposição da altura do dique está em andamento, mas a obra depende do repasse de R$ 477 milhões.

"Canoas está fazendo a sua parte. A cidade desenvolveu os projetos técnicos, iniciou as obras emergenciais com recursos que dispunha em caixa e mantém as equipes mobilizadas para proteger a cidade. Mas diante da magnitude das intervenções necessárias, a cidade não tem condições de arcar sozinha com os custos. A reconstrução de Canoas depende diretamente da liberação de recursos federais", explica o prefeito Airton Souza.

Pela divisão de atribuições prevista na Constituição Federal, a responsabilidade pela reconstrução de municípios atingidos por desastres naturais é também do governo federal. "Nós reforçamos o apelo ao governo federal, porque a população de Canoas precisa de ajuda. O tempo está passando e ainda estamos numa situação desconfortável e de insegurança. A elevação dos diques é indispensável para que as pessoas possam retomar as suas vidas e os seus negócios com a confiança de que as casas estão protegidas", complementa o prefeito.