Plástico reciclado vira floreiras e bancos em Rio Grande

Resultado de uma parceria com empresas parceiras da química e do plástico para ajudar na reconstrução do Rio Grande do Sul, a Braskem e a Pacifil Brasil - fabricante de madeira plástica com sede em Sapiranga - repassaram ao município de Rio Grande 100 floreiras e 100 bancos feitos a partir de plástico reciclado. Cada floreira - que também pode ser utilizada eventualmente como coletor de resíduos - é resultado do uso de 7.875 sacos/sacolinhas plásticas recicladas. Já para os bancos, este número mais do que dobra: são até 18.337 sacos/sacolinhas plásticas recicladas que foram utilizadas como matéria-prima para a confecção do mobiliário.