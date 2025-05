Acervo do Arquivo Histórico de Lajeado é digitalizado

A prefeitura de Lajeado, por meio de um projeto, promove a organização, o tratamento e a digitalização de importantes documentos históricos que estão sob a guarda do Arquivo Histórico Municipal. O acervo reúne manuscritos, fotografias e registros que retratam momentos importantes da história de Lajeado e da região do Vale do Taquari. Com a digitalização, é possível garantir a preservação dos materiais em meio físico e também amplia o acesso da população aos documentos por meio de consultas on-line.

O processo de digitalização começou em fevereiro deste ano, a partir de um convênio firmado entre a administração municipal e a Secretaria de Formação, Livro e Leitura, do Ministério da Cultura. A cada 15 dias, a equipe do Centro de Memória, Documentação e Pesquisa, da Univates, retira os livros códices para digitalização. Após esse trabalho, os servidores do Arquivo Histórico Municipal realizam a inserção dos dados no sistema da Prefeitura.

O secretário da Cultura, Esporte, Lazer e Turismo (Secel), Carlos Rodrigo Reckziegel, destaca que a ação reforça o compromisso do município com a valorização da memória e da identidade cultural da cidade e da região. De março a abril, 105 livros códices já foram digitalizados e disponibilizados on-line.