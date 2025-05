Pelotas e Canoas vão receber recursos para estruturas contra cheias

O governo do Estado esteve reunido nesta semana com representantes das prefeituras de Canoas e Pelotas para tratar das estruturas municipais de proteção contra cheias nas duas cidades. Durante os encontros, foi confirmada a disponibilidade de recursos para colaborar na realização das obras. A manutenção de diques, casas de bombas e comportas compete aos municípios.

O governo mantém diálogo com Canoas e Pelotas desde fevereiro deste ano. No momento, as obras e projetos estão em fase de apresentação e adequação de documentação pelos municípios. Após essa etapa, tendo avaliação positiva, deverá ocorrer a celebração do instrumento de repasse.

Em Canoas, os equipamentos municipais de proteção contra as cheias são diques, casas de bombas e estruturas auxiliares de proteção. Para receber os recursos, é necessário que a prefeitura faça a qualificação técnica das propostas, consulta das propostas técnicas ao Comitê Científico de Adaptação e Resiliência Climática, envio de documentação formalizando a solicitação de acesso aos recursos do Fundo a Fundo. Por último, será feita a aprovação pelo Comitê Gestor do Funrigs.

Em Pelotas, os projetos englobam recuperação e requalificação de estruturas existentes, como casas de bombas, diques e macrodrenagem. Para receber os recursos, a cidade também precisará passar por esse processo.

O Estado, via programa Fundo a Fundo Reconstrução, vai apoiar os projetos que necessitem de ajuda financeira para conclusão das obras. O projeto faz parte do Plano Rio Grande, que é um programa de Estado para reconstruir o Rio Grande do Sul a partir do desastre climático de maio do ano passado.