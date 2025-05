ERS-020 terá nova etapa de detonação de rochas no sábado

A prefeitura de Taquara realiza neste sábado (10) a última etapa da operação de remoção de rochas na ERS-020, ao lado da Escola Municipal Emílio Leichtveis (Emel), na localidade de Fazenda Fialho. A ação atende a uma demanda antiga da comunidade e busca melhorar a segurança no tráfego da rodovia, especialmente no acesso de veículos escolares.

Os serviços serão executados pela empresa Serra Gaúcha Detonações, com o apoio da Secretaria de Obras, Diretoria de Trânsito e Defesa Civil. O trânsito seguirá no sistema de pare e siga, sendo totalmente interrompido apenas nos momentos das detonações.

A técnica aplicada envolve o uso de material para a fragmentação da rocha, com acompanhamento de profissionais especializados. As cargas serão acionadas em intervalos de aproximadamente 30 minutos, com a retirada dos detritos e limpeza da pista ocorrendo entre as detonações. Essa é a fase final de uma série de intervenções iniciadas em abril, com o objetivo de aumentar a segurança para os estudantes da escola e demais usuários da ERS-020.