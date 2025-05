Feira do Livro de Portão inicia 34ª edição no dia 13

A cidade de Portão recebe, de 13 a 17 de maio, a 34ª edição da Feira do Livro, que acontece no Centro de Eventos Antônio Carlos Dias. Realizada pelo Sesc São Leopoldo em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, a feira é gratuita e reúne uma programação literária, artística e formativa voltada para estudantes, professores e toda a comunidade.

Neste ano, o evento tem como patrono o escritor portonense Eliandro Rocha, autor de 12 livros com obras traduzidas para diversos países e vencedor de prêmios literários. Eliandro simboliza a potência da leitura como caminho de superação e transformação e estará presente em diversas atividades ao longo da programação, incluindo bate-papos com o público e uma oficina especial para professores.

A feira conta com atrações diárias como espetáculos teatrais, como "Orquestra de Brinquedos", "De La Mancha: O Cavaleiro Trapalhão" e "O Reino Infante", apresentações musicais e artísticas de escolas da cidade, sessão de autógrafos com alunos da Escola Gonçalves Dias e uma palestra com o cantor e escritor Thedy Corrêa sobre "A Importância da Leitura no Processo Criativo". No sábado, dia 17, a programação é dedicada à comunidade, com apresentações culturais, show de mágica com Bruno Mariotti e a Orquestra de Sopros das Escolas Municipais de Portão.

Desde abril, a cidade já respira literatura com o projeto "Autor na Escola", pelo qual 12 escritores estão conhecendo todas as 21 instituições de ensino da rede municipal. Ao todo, serão 56 apresentações literárias com contação de histórias e conversas com os alunos. Para incentivar ainda mais a leitura, todos os estudantes e professores da rede municipal recebem vale-livros no valor de R$30 para alunos e R$40 para professores, válidos para uso durante a feira.