Rota dos Capitéis é lançada e envolve 10 cidades da Serra Gaúcha

A comunidade de Monte Belo do Sul acompanhou um encontro com 10 municípios da Serra para a inauguração da Rota dos Capitéis, com a sinalização de seu roteiro regional, tendo como cenário um capitel de 1938 localizado na Linha 80 da Leopoldina e a presença do embaixador da Itália no Brasil, Alessandro Cortese. A solenidade ocorreu nesta semana.

O projeto liderado pelo Centro da Indústria, Comércio e Serviços de Bento Gonçalves (CIC-BG) deu início a uma nova etapa da proposta, cuja essência está na valorização cultural do patrimônio religioso da região. Agora, todos os 15 trechos que compõem a rota regional estão sinalizados em seus 330 quilômetros.

O roteiro começa por Bento Gonçalves, na Igreja Santo Antônio, passa por áreas ruais e urbanas dos 10 municípios participantes e encerra no mesmo ponto de partida. "Monte Belo do Sul se sente honrado em receber este evento. Os capitéis são sinônimo não apenas de tradição de um povo, mas também da fé transformada em esperança", disse o prefeito de Monte Belo do Sul, Jorge Benvenutti.

A solenidade, ocorrida em frente ao salão da comunidade, com vistas à Capela Santo Antônio. Essa paisagem natural, verdadeiro patrimônio da Serra, marca muito dos caminhos por onde estão espalhados os 468 templos religiosos (252 capitéis, 175 capelas, 23 grutas, 16 igrejas e duas ermidas) que fazem parte da Rota dos Capitéis.

Além do roteiro regional, o projeto contempla 64 rotas circulares que, juntas, somam mais de 2,3 mil quilômetros de extensão. Elas receberão sinalização num segundo momento, e começam e terminam no mesmo ponto. Do total, 1.063km são rotas para veículos, outros 772km são para cicloturismo e 533km para caminhadas.

Além de Monte Belo do Sul, fazem parte da proposta os municípios de Bento Gonçalves, Boa Vista do Sul, Carlos Barbosa, Coronel Pilar, Farroupilha, Garibaldi, Imigrante, Pinto Bandeira e Santa Tereza