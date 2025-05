Casos de chikungunya em Carazinho mobilizam equipes estaduais

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (SES), está mobilizado para auxiliar o município de Carazinho no enfrentamento da chikungunya, uma das doenças causadas pelo mosquito Aedes aegypti. Na terça (6) e nesta quarta-feira (7), uma comitiva de técnicos do Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs); dos Departamentos de Atenção Primária e Políticas de Saúde e de Gestão da Atenção Especializada e da 6ª Coordenadoria Regional de Saúde realizou reuniões com a equipe no município e acompanhou o trabalho de campo da SES no combate ao mosquito em bairros com registros da doença.