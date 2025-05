Plano de Contingência de Novo Hamburgo recebe atualização

"Hoje registramos um marco histórico para a cidade de Novo Hamburgo". Foi assim que o diretor da Defesa Civil, Gilson do Amaral, definiu a atualização do Plano Municipal de Contingência. O lançamento foi realizado nesta quarta-feira (7), em evento realizado no auditório do Centro Administrativo Leopoldo Petry. Este é um documento fundamental para responder de maneira rápida e eficiente situações de desastre, como a catástrofe climática enfrentada há um ano em Novo Hamburgo, permitindo uma melhor proteção à população.

No mês de fevereiro a prefeitura montou um grupo de trabalho para atualizar o Plano de Contingência que estava defasado. Ao todo, foram realizadas sete reuniões envolvendo todas as secretarias municipais, órgãos de apoio, entidades empresariais, igrejas, grupos de voluntários, líderes comunitários, associações comerciais, entre outros. A partir disso, o município elaborou o plano para atender as demandas necessárias em caso de inundação, enxurrada, alagamentos, risco de deslizamentos, vendaval, granizo e ondas de calor extremo.

O Plano traz algumas novidades, como organização por secretaria e órgãos de apoio com descrição das ações que cada um deve executar; um centro integrado de comando, de modo que todos os envolvidos saibam o que está acontecendo e o que cada setor faz.

O Centro de Comando poderá ser estabelecido na sede do Corpo de Bombeiros Militares ou na sede da Guarda Municipal, a decisão será tomada conforme a necessidade de momento. Neste espaço serão centralizadas todas as autoridades Também foi elaborada uma lista com todos telefones de contato das pessoas que integram as equipes de trabalho. Outra ação inédita é um plano de ação para resgate e acolhimento de animais, medida que não era contemplada na versão anterior e que se mostrou necessária depois do que aconteceu em 2024.