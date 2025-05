Universidade de Canoas sedia feirão de empregos

A UniRitter realiza, em parceria com a prefeitura de Canoas, a segunda edição da Feira de Empregos no campus Canoas, nestas quinta e sexta-feira (8 e 9 de maio), no período da tarde. Gratuito e aberto a toda a comunidade, o evento contará com oficinas sobre empregabilidade e feira de empregos e estágios para mais de 600 vagas para atuação na Região Metropolitana de Porto Alegre oferecidas por 24 empresas.