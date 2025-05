PPP da educação em Caxias do Sul é apresentada em SP

O secretário de Planejamento e Parcerias Estratégicas de Caxias do Sul, Marcus Vinicius Caberlon, está em São Paulo apresentando o projeto da PPP da Educação para investidores. Pelo menos 10 grupos, empresas e/ou consórcios demonstraram interesse no modelo de construção de escolas infantis do município.

As reuniões, chamadas de bilaterais, ocorrem em São Paulo e estão sendo coordenadas pela equipe do BNDES. Durante toda esta quarta (7) seguem os encontros presenciais onde essas empresas interessadas apresentam suas propostas para participar do leilao na sede da B3, também na capital paulista. O critério do leilão será menor valor da contraprestação pública mensal máxima a ser paga pela Prefeitura de Caxias à concessionária. A entrega de propostas está prevista para ocorrer no dia 13 de junho e a sessão pública do leilão está prevista para o dia 25 de junho.

"Essas explanações sobre o projeto são importantes para tirar dúvidas desses possíveis investidores, como foi feito em 2024 na PPP da Iluminação Pública. Tivemos a participação de cerca de 100 pessoas do setor público-privado querendo informações sobre esse modelo de concessão. O interesse de mercado demonstra que estamos no caminho certo e essa licitação vai marcar também uma nova etapa na área da Educação em nosso município", informa Caberlon.

O edital da PPP para a concessão administrativa da construção e da prestação de serviços de 31 novas unidades de educação infantil da rede municipal de educação foi publicado no dia 15 de abril. O investimento é na ordem de R$ 570 milhões ao longo de 25 anos de concessão.

Com as novas escolas, estão previstas mais de 7 mil vagas na educação infantil do município, visando zerar a histórica fila de espera em creches e pré-escolas da cidade.