Prefeito de Novo Hamburgo pede celeridade na compra de imóveis

A busca por soluções para a habitação foi tema de um encontro entre o prefeito de Novo Hamburgo, Gustavo Finck, e o ministro das Cidades, Jader Filho. O chefe do Executivo cobrou maior brevidade na avaliação das pessoas que estão cadastradas para adquirir suas casas por meio do Programa Compra Assistida do governo federal.

"Pedi mais celeridade para a situação das 60 famílias que deverão sair da área do dique, no bairro Santo Afonso. O ministro se colocou à disposição, junto com a Secretaria Nacional de Habitação, dizendo que ajudará Novo Hamburgo a resolver a situação das cheias", explica Finck.

A realocação dessas famílias tem ligação direta com outra melhoria iniciada no mês de janeiro- as obras de recuperação do dique. A estrutura integra o sistema de contenção das cheias do Rio dos Sinos e foi fortemente atingida pela enchente no ano passado. A obra soma um investimento de R$ 5,38 milhões da Defesa Civil Nacional e já completou 50%.

O encontro foi realizado quando Jader Filho veio ao Rio Grande do Sul realizar a entrega de casas para famílias atingidas pela cheia de 2024. "Com atitudes como essa vamos construir uma cidade melhor", complementa o prefeito. Na oportunidade, Jader Filho anunciou a prorrogação do Compra Assistida até 30 de junho.

A prefeitura alerta que, caso tenha alguma família que perdeu a casa na enchente do ano passado e que ainda não está cadastrada no município, deve procurar a prefeitura para preencher a documentação necessária.