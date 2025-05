Lojas do Vale do Rio Pardo esperam vendas 10% maiores no Dia das Mães

Na semana da comemoração do Dia das Mães, o comércio do Vale do Rio Pardo demonstra otimismo com a data, considerada a segunda mais importante do calendário do varejo para a maioria dos consumidores. Até o domingo (11), o varejo da região espera ampliar em até 10% o percentual de vendas, na comparação direta com maio de 2024. O resultado é referente a uma pesquisa de opinião feita pelo Sindicato do Comércio Varejista de Santa Cruz do Sul e Região (Sindilojas-VRP), com empresas associadas nos oito municípios que compõe a base territorial da entidade.

Roupas, calçados, acessórios e produtos de autocuidado estão entre as principais apostas das lojas para prender a atenção dos filhos nesta temporada. Conforme a executiva do Sindilojas-VRP, Gicele de Arruda, com base nas respostas dos empresários ouvidos, pode-se esperar uma tendência de crescimento no volume de vendas para este ano. "Também precisamos considerar que o pagamento antecipado da primeira parcela do 13º salário dos aposentados deverá contribuir muito com a circulação de recursos no comércio local", analisa.

Gicele explica também que um dos pontos positivos do varejo regional está na estratégia criada pelas empresas para elevar as vendas. Entre sorteio de brindes, promoções on-line e ações de marketing digital, as lojas apostam em descontos especiais em produtos selecionados para o Dia das Mães. "Este conjunto de práticas e medidas preparadas pelas lojas para o Dia das Mães é também o argumento que faz o lojista acreditar que, na comparação com o ano passado, pode haver um crescimento de até 10% sobre o resultado de vendas", projeta a executiva do Sindilojas-VRP.

De acordo com uma pesquisa realizada pela Rede de Entidades Parceiras do Sindilojas-VRP, a data deve movimentar o setor de supermercados também. Mais de 75% dos consumidores gaúchos ouvidos na pesquisa apontaram que o domingo será de almoço especial na casa das mães, enquanto 70% dos entrevistados admite que a preferência de compra será por lojas físicas, contra 18,3% em compras realizadas pela internet.

Do total, 26% das vendas deverá ocorrer em itens de perfumaria, maquiagem e cosméticos, na linha do autocuidado. O segundo item mais apontado por consumidores é flores, com 8,3% da preferência, seguido por acessórios, eletrodomésticos, roupas e calçados. O tíquete médio, segundo os consumidores ouvidos em outra pesquisa, realizada pela Federação do Comércio de Bens e Serviços do Estado do Rio Grande do Sul (Fecomércio-RS), deverá ser de R$ 220,00.