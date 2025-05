Hospital de Canoas vai pagar piso salarial a técnicos de enfermagem

Os técnicos em enfermagem do Hospital Nossa Senhora das Graças (HNSG), de Canoas, vão passar a receber o piso salarial nacional da categoria na sua totalidade no dia do pagamento dos salários. A mudança no pagamento dos vencimentos, que antes acontecia de forma parcelada ao longo do mês, conforme os valores da composição do salário eram repassados pelo Ministério da Saúde, vale já a partir da próxima folha salarial, que será paga essa semana. A medida acontece em atendimento a uma reivindicação antiga da categoria.

Até o mês passado, os técnicos recebiam seus salários, que ficavam abaixo do piso salarial da categoria, e o Ministério da Saúde repassava o valor necessário para que os vencimentos chegassem ao valor do piso. Esses repasses aconteciam sem data fixa, ao longo do mês. Com a reorganização da gestão do hospital, os valores passam a ser incorporados ao salário e os enfermeiros e técnicos de enfermagem passarão a receber o piso integralmente no dia correto do pagamento, o quinto dia útil do mês.

De acordo com o HNSG, técnicos em enfermagem com carga horária de 220 horas recebiam R$ 2.225,63 por mês, com o restante do valor para a composição do piso nacional da categoria repassado pelo Ministério da Saúde ao longo do mês. A partir de agora, eles receberão a totalidade do piso nacional, de R$ 3.325,00. Os técnicos com carga horária de 180 horas recebiam R$ 1.820,97 na data do pagamento do salário, com o restante ao longo do mês, e agora passarão a receber R$ 2.720,45 no dia correto. Os enfermeiros do hospital já recebiam o piso salarial nacional no dia do pagamento dos salários.

"Os enfermeiros e técnicos de enfermagem do HNSG não vão mais precisar esperar para receber aquele repasse mensal que acontecia para a composição do salário", explica a diretora do HNSG, Daniela Oliveira.