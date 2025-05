Tricofest inicia em Nova Petrópolis nesta sexta-feira

Inicia na sexta-feira (9), em Nova Petrópolis, mais uma edição da Tricofest. Estabelecido como principal evento de moda de inverno da região, a feira ganha um fim de semana a mais para os turistas em 2025, tanto na edição de Nova Petrópolis quanto na de Picada Café, cujo início será em julho. O público esperado nas duas edições pela organização é de 170 mil pessoas.

A feira, que iniciou em 2021, tem mostrado progressão no volume de negócios. Naquela oportunidade, a Tricofest de Nova Petrópolis e Picada Café, somadas, renderam R$ 16 milhões em vendas aos expositores. Em 2024, esse valor chegou a R$ 27 milhões, um aumento de quase 69%. De acordo com o coordenador de Comunicação do evento, Jonas Knorst, que esteve em visita ao Jornal Cidades, isso se justifica pela ampliação de dias, investimento em marketing e o estabelecimento da Tricofest como o principal evento de moda da região. O fortalecimento da Associação de Malharias de Nova Petrópolis e Picada Café (AMNPPC) como a realizadora da feira também é visto como um ponto a alavancar os negócios.

André conta que o consumidor vai encontrar preços parecidos nas malhas em 2025, se comparado ao ano passado. A justificativa está no estoque das 26 malharias presentes no Centro de Eventos, local da Tricofest, mantido em boa parte entre os dois anos por conta da enchente. "Muitos expositores falaram a nós que a Tricofest salvou o ano de 2024, mesmo com a calamidade causada pelas enchentes. O estoque ficou para 2025, praticamente sem reajuste", conta. Por isso, questões como a variação cambial e possíveis impactos dos 'tarifaços' causados pelos EUA ao Brasil e demais países ainda não devem ser sentidos.

Ele explica, também, que o evento de Picada Café vem ganhando notoriedade ano após ano. Com uma proposta diferente - há mais áreas abertas - o número de estandes subiu de 15 para 21. "Vemos uma boa aderência das malharias à Tricofest de Picada Café. Hoje, somente cinco que estão em Nova Petrópolis não continuam. As vendas subiram de R$ 6 milhões para R$ 10 milhões desde 2021", explica o coordenador.

Para 2025, a novidade está no retorno dos desfiles de moda, previsto para 11 de maio e que trará tendências para o outono-inverno. A entrada e o estacionamento seguem gratuitos. A programação completa pode ser conferida pelas redes sociais do evento (@tricofest.feira).