Severiano de Almeida terá memorial da enchente de 2024

O dia 2 de maio de 2024 se tornou um marco na história de Severiano de Almeida. Se as águas dos rios Tigre e Napoleão, aos transbordarem na enchente, gerou grandes perdas materiais, também uniu a comunidade na reconstrução. Também foi realizado plantio de mudas de flores em um espaço, próximo a prefeitura, onde será instalado um memorial para lembrar de uma das maiores enchentes da história do município.

Na sexta-feira (2)um momento de reflexão sobre a enchente foi realizado junto ao hall de entrada da prefeitura. Junto ao memorial será instalada uma capsula do tempo, que conterá cartas, fotos e registros da enchente de 2024. A prefeitura entende que esta será uma homenagem a todas as famílias, aos espaços públicos e às empresas atingidas, também aos voluntários e doadores que auxiliaram no processo de recuperação, amparo e reconstrução.

"A enchente revelou um momento difícil para nossa comunidade, mas também mostrou o verdadeiro espírito do nosso povo, solidário, trabalhador e resiliente. Vimos vizinhos ajudando vizinhos, famílias recomeçando com dignidade e coragem, mão estendidas em todos os cantos do município e de fora dele", destacou o prefeito Jair Kammler, ao falar sobre o memorial.