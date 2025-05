Avançam as obras de novo hospital privado de Canela

Desde março, a Novalternativa Incorporadora trabalha no desmonte das rochas na área onde será construído um hospital e um centro clínico, em Canela. Agora, a empresa contratada para a obra - a MCW Engenharia, está iniciando a concretagem das fundações.

O sistema construtivo será através de lajes painel, ou seja, a indústria envia a laje pronta que é instalada na obra. Com isso, haverá maior rapidez na montagem estrutural. O Hospital Pompéia Pryme terá a gestão de saúde do Pompeia Ecossistema de Saúde, de Caxias do Sul, e o complexo terá investimento de cerca de R$ 200 milhões. A previsão de entrega é para o primeiro semestre de 2027, e o início das operações está previsto para o segundo semestre do mesmo ano.

Composto por duas torres e com uma área construída de 15,6 mil m², o empreendimento terá ampla e inovadora estrutura, com geradores de energia, hall de identificação de visitantes, corredores com mais de 2 metros de largura, elevadores para maca, banheiros PCD em todos os pavimentos, depósito para material de limpeza nos pavimentos, área especial para descarte de lixo, alinhado com normas ambientais.

O terreno de 173 mil m² abrigará um hub de saúde onde surgirá o hospital e, também, um Sênior Living - condomínio e hotel. Quando estiver pronto, o hospital fará a integração da prática profissional de exames de diagnóstico, laboratoriais, das terapias e da estrutura hospitalar. Terá Centro Cirúrgico com seis salas para cirurgias de média e alta complexidade e equipamentos de última geração.

O setor de Internação terá Unidade Pós-operatória com 20 leitos para permanência de 12 horas, Unidade Clínica com 20 leitos para permanência de 48 horas e mais 40 leitos para até quatro dias, quatro leitos na Unidade de Atendimento Intensivo - UTI, além de Unidade de Atendimento Domiciliar pós-alta. Outro diferencial será o Setor de Hemodiálise e Diálise Peritoneal, tendo integração com o serviço de nefrologia para pacientes internados e pacientes ambulatórias da região, e o Setor de Quimioterapia, com dez boxes para atendimento