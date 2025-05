Projeto movimenta região de Frederico Westphalen com oficinas para crianças

A Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia do RS realizou a primeira edição de 2025 do projeto Rotas da Inovação na quarta-feira (30), na região Produção e Norte. Em uma parceria entre o programa Educar para Inovar e a Central Única das Favelas - Rio Grande do Sul (Cufa-RS), pela primeira vez foi realizado o Rotas da Inovação Kids, com oficinas de aprendizagem criativa, fotografia e informática, com foco em pesquisa científica. As atividades aconteceram na cidade de Frederico Westphalen.

Enquanto as crianças participavam das oficinas no segundo andar, no térreo do prédio da Cufa-RS ocorria o Rotas da Inovação voltado ao ecossistema regional. O encontro reuniu representantes da quádrupla hélice, incluindo empreendedores, acadêmicos, gestores públicos e integrantes da sociedade civil.

O secretário adjunto de Inovação, Mário Augusto destacou a importância de engajar a população nas iniciativas de inovação. Na sequência, o diretor-geral da Sict, Sandro Kirst, apresentou o planejamento estratégico da pasta.

"Nossos projetos e programas são voltados a uma política de Estado, não só de governo. Queremos que as iniciativas desenvolvidas durem muitos anos e trabalhamos com resultados para que isso seja possível", comentou Kirst.

A diretora de Ambientes de Inovação da Sict, Andréia Dullius, falou sobre os programas do seu departamento, com foco no Inova RS. Na sequência, a diretora adjunta de Conhecimento para Inovação, Ciência e Tecnologia, Ana Paula Boessio, também apresentou os editais do departamento.

Ainda no evento houve a premiação dos destaques de inovação local e a apresentação de iniciativas desenvolvidas na região, especialmente em agronegócio e saúde, que são as áreas estratégicas eleitas para a região. A prefeitura municipal e bancos de fomento também participaram da atividade.

A próxima edição do Rotas da Inovação está prevista para o dia 22 de maio, em Bagé, na região Fronteira Oeste e Campanha.