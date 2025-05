Primeira etapa do Parque Pet é entregue em Erechim

A prefeitura de Erechim entregou à comunidade na quarta-feira (30) - aniversário de Erechim a primeira etapa do Parque Pet e o Centro de Acolhimento e Proteção para Pets de Erechim. O espaço, que recebeu um investimento de R$ 1,6 milhão provenientes de recursos próprios da e do Fundo Municipal de Meio Ambiente.

O Parque Pet será destinado à comunidade como um ambiente de convivência e bem-estar, em uma área de quase 7 mil metros quadrados, especialmente planejada para o lazer de animais de estimação e seus tutores.

Também no local está o Centro de Acolhimento para cães e gatos sem tutores que conta, neste primeiro momento, com canil, gatil, sala de banho e tosa, solário, pátio para recreação e banco de ração e utensílios. O espaço conta com espaço para abrigar cerca de 60 cães e 30 gatos. A iniciativa está alinhada com políticas públicas voltadas à promoção da qualidade de vida urbana e à valorização dos espaços públicos, além de refletir o compromisso do município com a causa ambiental e o bem-estar animal.