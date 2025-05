Arroio do Meio faz a reestruturação da Casa Branca

Com o objetivo de oferecer um serviço mais acolhedor e eficiente no atendimento à saúde mental, a prefeitura de Arroio do Meio avança na reestruturação da Casa Branca, espaço dedicado a este serviço. Uma das novidades é a implantação do sistema de Portas Abertas. Assim, a comunidade pode buscar acolhimento de segunda a sexta-feira, sem necessidade de agendamento prévio.

Após a triagem inicial, os pacientes são direcionados para os atendimentos necessários, garantindo uma resposta ágil e humanizada às suas demandas. A integração com o ambulatório de saúde mental do Hospital São José segue fortalecida, promovendo um trabalho conjunto para ampliar o alcance e a qualidade do atendimento. Da mesma forma, será ampliada a integração com as equipes das Estratégias da Saúde da Família (ESFs).

A equipe da Casa Branca passou por mudanças e agora conta com uma médica com especialização em neurociência e pós-graduanda em saúde mental, que atende todas as manhãs, mais uma enfermeira com experiência de atuação em Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), duas assistentes sociais, duas psicólogas, uma coordenadora, recepcionista e uma pessoa responsável pela higienização.

A médica Jéssica Fabbrin, que atua na Casa Branca, avalia que as enchentes deixaram muitos reflexos na saúde mental das pessoas. "A população vivenciou situações difíceis e desafiadoras diante do desastre climático. Todos, de alguma forma, sofreram impactos em várias esferas. Muitos perderam suas casas, entes queridos, parte da sua história construída e referência de vida. Indubitavelmente, precisamos priorizar os cuidados relacionados à saúde mental visando minimizar as consequências da catástrofe", pontua.

A Casa Branca está situada na esquina das ruas Visconde do Rio Branco e São Luiz, número 712, no Centro. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h.