Expocande inicia nesta quarta-feira para celebrar os 100 anos da cidade de Candelária

Após o adiamento da 11ª Exposição Industrial, Comercial, Serviços e Agronegócios de Candelária (Expocande) em virtude da tragédia climática vivenciada pelos gaúchos em 2024, Candelária está pronta para viver intensamente os cinco dias de feira, a partir desta quarta-feira (30) até o domingo, 4 de maio, no Parque Municipal de Eventos Itamar Vezentini.

Os portões da 11ª Expocande abrem para o público nesta quarta-feira, às 17h, com entrada franca. Em seguida, às 18h30, inicia a solenidade de abertura, no Palco de Shows, com a presença de convidados, autoridades, comissão organizadora, comunidade em geral e a imprensa, além das soberanas do município de Candelária, a rainha Bruna Flores Steil e as princesas Isabel Bohrer Porto e Paula Butzger.

De quinta a domingo, o ingresso ao Parque Itamar Vezentini custa R$10,00 por pessoa, com gratuidade para crianças de até 8 anos. Quem adquiriu ingressos para os shows nacionais com Dino Fonseca, dia 1º, ou Traia Véia, dia 4, tem acesso liberado no dia do show. Já o estacionamento geral custará R$ 10,00 e R$ 25,00 (Área Vip).

"Estamos prontos para receber os visitantes, nossa festa tem atrações para toda a família, com muita música, diversão, boa gastronomia e cultura", enfatiza o presidente da Expocande 2025, Jorge Mallmann. Além de celebrar os 100 anos de emancipação de Candelária, a feira também é histórica pelo número recorde de expositores: 130. Desta forma, a expectativa da comissão organizadora é de um público superior às demais edições, chegando a 40 mil pessoas durante os cinco dias de Expocande 2025.