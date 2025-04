Dique Santo Afonso tem 50% das obras concluídas em Novo Hamburgo

A prefeitura de Novo Hamburgo está trabalhando na recuperação do dique do bairro Santo Afonso, que integra o sistema de contenção das cheias do Rio dos Sinos. As obras da estrutura atingiram 50% de conclusão. As obras iniciaram em janeiro e somam um investimento de R$ 5,38 milhões, recursos oriundos do governo federal, e contemplam o trecho de 2,6 quilômetros entre a Casa de Bombas e a rua Manágua.

"Estamos acompanhando toda a evolução da obra, importante para garantir a segurança dos moradores do Santo Afonso. O objetivo é terminar o serviço em julho, elevando o nível da estrutura e nivelando com o lado de São Leopoldo", comenta o prefeito Gustavo Finck.

As obras incluem, além da elevação da estrutura em cerca de um metro se comparado à cota original, a colocação de argila e remoção de material granular, para impedir infiltrações. Após, será colocada uma camada de material reaproveitado do próprio dique sobre a estrutura, permitindo a travessia de veículos responsáveis pela sua manutenção. O que demais for removido de material granular será utilizado no reaproveitamento de estradas vicinais em Lomba Grande.

"Vamos criar uma base ao lado do arroio Luiz Rau para futuras limpezas, para que as máquinas possam se aproximar o máximo possível do leito. Isso está sendo feito no trecho da ponte da avenida Pedro Adams Filho até a passarela entre a Avenida das Nações e a rua Carlos Afonso Braunger", comenta o engenheiro Rosnei Stefani.