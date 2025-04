Fenachim espera público de 150 mil pessoas em Venâncio Aires

Inicia nesta quinta-feira (1) a 17ª edição da Festa Nacional do Chimarrão, em Venâncio Aires, no Vale do Rio Pardo. O evento tem abertura marcada para as 15h, com a presença do governador, Eduardo Leite, no Parque do Chimarrão. A organização do evento tem a expectativa de receber um público de 150 mil pessoas durante os nove dias de programação, divididos em duas partes - de 1º a 4 de maio e, posteriormente, de 7 a 11 do mesmo mês.

Após o cancelamento do evento em 2024, por razão da forte enchente, a realização da festa esse ano tem um significado ainda mais profundo. Segundo o prefeito de Venâncio Aires, Jarbas da Rosa, que esteve em visita ao Jornal Cidades junto com o presidente da festa, Vilmar de Oliveira, e a corte da Fenachim, trata-se de um momento de retomada para a cidade e o evento. "No ano passado, éramos para iniciar a festa no mesmo dia, feriado de 1º de maio. Um dia antes a enchente chegou em Venâncio Aires. Lembro que coloquei o colete da Defesa Civil e fui para as ruas. A festa, infelizmente, precisamos adiar, pois não era o momento", rememora.

A tragédia climática, inclusive, influenciou no calendário da Fenachim, realizada sempre em anos pares. Com a mudança para 2025, a organização vai definir se a próxima festa será em 2026, quebrando a ideia de um evento bianual - a Fenachim completa 40 anos no ano que vem - ou se a próxima vai ocorrer em 2028. A organização da festa vai estudar as duas possibilidades após a finalização da atual edição.

Atualmente, Venâncio Aires tem 450 produtores de erva-mate. No entanto, a grande parte do produto vem do Paraná para o município, que industrializa e exporta para países como Uruguai, Argentina, Índia e Oriente Médio em geral, como a Arábia Saudita, por exemplo. Vilmar de Oliveira conta que o modo de plantio no Paraná, chamado de erva sombreada, cultivada junto à Mata Atlântica, tem agradado mais os outros países. As formas de cultivo e colheita também são diferenciais, e para aprender sobre o manejo, um grupo de trabalho do Rio Grande do Sul faz intercâmbio com os paranaenses, a fim de trocar experiências e melhorar a qualidade da erva gaúcha.

Sobre a programação, a Fenachim tem uma intensa agenda de atividades, com shows nacionais, regionais e locais, concursos, apresentações artísticas, gastronomia típica, parque de diversões, pavilhões de exposição comercial, competições esportivas, além das tradicionais áreas voltadas à agroindústria e artesanato. A entrada ao parque custa R$ 20,00, com dois dias gratuitos (dias 1º e 11 de maio)