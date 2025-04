Definição dos municípios deve impulsionar projeto antigranizo na Serra

Uma nova reunião do grupo de municípios que trabalham o Projeto Antigranizo nesta segunda-feira (28) estabeleceu alguns prazos e ações para que os trabalhos avancem mais rápido. Por sugestão do prefeito de Caxias do Sul, Adiló Didomenico, ficou definido que os municípios envolvidos, assim como outros potenciais participantes, terão até o dia 10 de maio para se manifestar via ofício, formalizando a sua participação no projeto. Se todos ingressarem no projeto serão cerca de 20 municípios.

A partir daí, um grupo de trabalho irá alinhar as ações e a elaboração do projeto mais detalhado. O grupo de trabalho será formado por representantes de Caxias do Sul, São Marcos, Flores da Cunha, Nova Pádua. Antônio Prado, da Comissão da Uva e do Consevitis. "Cabe a nós fazer as coisas andarem. Nós vamos formar esse grupo de trabalho para encaminhar as ações e os prazos", comentou o secretário de Agricultura de Caxias do Sul, Rudimar Menegotto.

De posse desse projeto detalhado com os municípios participantes, será agendada uma reunião com o governo do Estado para o final deste mês, buscando apoio e auxílio nos recursos. Os valores vão variar um pouco conforme o número de municípios envolvidos, mas a estimativa é que o custo de instalação seja de R$ 5 milhões e o custo operacional anual de cerca de R$ 9 milhões, divididos proporcionalmente entre os municípios conforme a área de cobertura.

Os deputados estaduais Neri, o Carteiro e Carlos Búrigo também estavam presentes na reunião e se disponibilizaram auxiliar na intermediação com o governo do Estado. Também estavam presentes representantes dos deputados estaduais Elton Weber, Guilherme Pasin e Paparico Bacchi, além de representantes de diversos municípios da Serra e de entidades do agronegócio, do meio rural, da uva e do vinho.