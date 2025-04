Venâncio Aires assina contrato de financiamento de R$ 40 milhões

Cinco meses após encaminhar para análise da Câmara de Vereadores e tramitar pelos órgão de crédito federal, o município de Venâncio Aires e o Banco do Brasil assinaram, na sede da Prefeitura, contrato de financiamento no valor de R$ 40 milhões. O crédito, o maior já contraído na história do município, será 100% aplicado em obras estruturantes previamente anunciadas pelo Executivo municipal.

Entre os projetos que Venâncio Aires prioriza para encaminhar à licitação e realizar no segundo governo Jarbas da Rosa estão a pavimentação da ERS-816, entre Grão-Pará e Linha Travessa, a Avenida Leonel Brizola junto ao Parcão do bairro Aviação, a estrada de acesso ao distrito de Vila Arlindo, a rua Enith Lenz, no Distrito Industrial, e o recapeamento da rua Gustavo Bulow, no bairro Coronel Brito. Além disso, a construção de uma sede própria e modelo para abrigar os serviços do Centro Integrado de Educação e Saúde (CIES) completa a lista.

Com a participação do prefeito Jarbas da Rosa; do secretário de Governança, Tiago Quintana; Planejamento, Deizimara Souza; da Fazenda, Fabiana Keller e do Desenvolvimento Econômico, Marcos Huttmann; além do vice-presidente do Legislativo, Nelsoir Battisti, a prefeitura comemorou o momento como mais um passo histórico. "São obras de pavimentação que vão trazer desenvolvimento, tanto na cidade quanto no interior. Não temos dúvidas que esse recurso voltará em forma de riquezas e impostos aos cofres do município", destacou o prefeito Jarbas da Rosa.

Em duas parcelas de R$ 20 milhões disponibilizadas até dezembro de 2025 e janeiro de 2026, o financiamento terá 12 meses de carência e 10 anos para pagamento. Por parte do Banco do Brasil, o superintendente de governo, Leonardo Bilibio Riviera, destacou o pioneirismo venâncio-airense em mais esse projeto que garantiu as melhores taxas de mercado para investimento no município.