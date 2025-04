Documentário sobre a cidade de Gravataí estreia na quarta-feira

Contar histórias da cidade de Gravataí sob o ponto de vista da diversidade de seus cidadãos, que vivenciam o município de forma peculiar e intensa. Esse é o objetivo do documentário "Memórias de uma Aldeia dos Anjos", que terá sua estreia na quarta-feira (30). A exibição será na Casa de Cultura de Gravataí (Av. José Loureiro da Silva, 1350 - Centro), com duas sessões gratuitas, às 19h e às 20h. O público pode reservar lugar pelo Instagram oficial do projeto (@doc.memoriasdaaldeia), até o limite de lotação.

A obra reúne depoimentos de moradores com trajetórias diferentes. A proposta é valorizar essas vozes e eternizar suas histórias, ampliando a visibilidade do município e de quem o constrói dia após dia. Para construir a narrativa a partir da voz dos moradores, foram ouvidos nove cidadãos que compartilharam seus pontos de vista e vivências na cidade.

"O objetivo é homenagear os cidadãos e permitir que as futuras gerações conheçam quem são essas pessoas. Queremos resgatar a memória local, combater a invisibilidade social de quem ajudou a formar a cidade. Além disso, mostrar que é possível fazer audiovisual com identidade e impacto social em Gravataí", afirma a jornalista e diretora do filme, Jessica Cardoso da Fonseca Silva.

Após a estreia, a obra será levada a escolas municipais e instituições interessadas, acompanhada de bate-papos com a autora.