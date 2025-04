Estudantes constroem estufa sustentável em Nova Santa Rita

Alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Campos Salles, de Nova Santa Rita, têm dado exemplo de trabalho em equipe neste semestre auxiliando na construção de uma estufa pedagógica. A ideia é que a estrutura em formato de domo e com quatro metros de diâmetro e três metros de altura seja finalizada até o final do ano, quando passará a ser utilizada para atividades do Clube de Ciências, principalmente em temas ligados à biologia botânica.

A iniciativa, que tem como objetivo criar um espaço alternativo de ensino como uma proposta sustentável, conta com apoio da Braskem, Com 30% da estufa construída, uma vez finalizadas as etapas de fundação e construção do deck central, o projeto "Do Lixo ao domo" dá início agora às etapas de cobertura e montagem da estrutura, que contará com vigas produzidas com resíduos plásticos.

"Mais do que estas competências técnicas, pensamos sempre no desenvolvimento humano e no cidadão que estamos formando. Além da entrega final do projeto - seja a estufa ou o domo -, a jornada de aprendizagem é o mais importante, valorizando aspectos como trabalho em grupo, respeito e solidariedade", explica o professor Marco Aurélio Figueiredo.

Segundo ele, cerca de 90 estudantes dos 8º e 9º ano participam das principais etapas do projeto, incluindo alguns processos da construção da estrutura em si que não oferecem risco e sempre com a supervisão de docentes e até pais voluntários. No futuro, o objetivo é que a estufa funcione, ainda, como uma espécie de projeto piloto para a construção de um segundo espaço pedagógico ainda mais amplo - um domo com capacidade para comportar até 30 pessoas e sediar atividades culturais e pedagógicas.