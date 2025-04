Reunião com sete representantes de municípios da Serra Gaúcha debate estratégias para o ensino infantil

Secretários e conselheiros municipais de sete cidades estiveram em Canela para participar do segundo encontro do eixo Educação da Associação de Turismo dos Municípios da Serra (Amserra) neste ano. Na pauta da reunião estavam orientações à nível estadual da União dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime) e União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação (Uncme), e o trabalho de cada localidade na educação infantil para o atendimento das metas estabelecidas no país.

A coordenadora de Educação Infantil de Canela, Andrisa Caberlon, destacou que prefeitura de Canela fez um esforço para criar uma central de vagas exclusiva para a educação infantil, com a finalidade de diminuir o gargalo e atender a fila de espera de forma mais ágil. Com isso, neste ano, conseguiu matricular todas as crianças de 4 e 5 anos inscritas em uma das 19 escolas infantis locais. A gora, a equipe trabalha para atender a totalidade dos menores de 3 anos de idade, mas Andrisa reforça que nesse quesito também já ultrapassaram a obrigatoriedade do governo federal e matricularam 90,75% dos que pleiteiam uma vaga em berçário e maternal - a meta era 50%.

Atualmente, 2.827 crianças frequentam as escolas de educação infantil do município de Canela. O próximo encontro do eixo Educação será em 23 de maio, em São Francisco de Paula, e tratará sobre educação integral