Aeroporto de Passo Fundo tem aumento no movimento de passageiros

A Prefeitura de Passo Fundo divulga os dados atualizados sobre o movimento aéreo no município, que apontam um crescimento em relação a 2019 e reforçam a posição estratégica da cidade na aviação regional do Rio Grande do Sul. Segundo o painel de indicadores da Secretaria Nacional de Aviação Civil, o Aeroporto Lauro Kortz registrou 302 voos e transportou 20.046 passageiros em março de 2025.

Os números apresentam uma evolução expressiva se comparados ao mesmo período de 2019, com aumento de 52,46% nos voos e de 81,57% no transporte de passageiros. A diferença reflete o avanço estrutural da cidade e o fortalecimento da aviação regional.

Esse crescimento está diretamente ligado às ações realizadas para qualificar a estrutura do aeroporto. Nos últimos anos, foram promovidas melhorias no estacionamento, com ampliação e requalificação da área de acesso; reforço na segurança, com operações de fiscalização realizadas no terminal, instalação de câmeras de videomonitoramento; e articulações junto ao governo do estado e federal para destravar investimentos em infraestrutura, como o novo terminal de passageiros, que teve sua estrutura finalizada em 2023.

Para o secretário de Desenvolvimento Econômico, Adolfo de Freitas, os indicadores reforçam o papel que Passo Fundo vem desempenhando como polo de desenvolvimento. "A aviação em Passo Fundo atingiu um novo patamar. Isso é resultado direto de investimentos em infraestrutura, no setor produtivo e na geração de negócios", destacou o secretário.

Com localização estratégica, Passo Fundo atende uma ampla região do norte e noroeste do estado, sendo referência em serviços e conexões para diferentes áreas. A análise do relatório nacional aponta que a tendência para 2025 é de estabilização e retomada gradativa do setor aéreo, acompanhando o crescimento do mercado doméstico.