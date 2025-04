Santa Maria realiza audiência pública para tratar sobre a concessão do prédio da Gare

A Prefeitura de Santa Maria realiza uma audiência pública para debater a concessão do prédio da Gare. Ela acontece nesta segunda-feira (28), às 18h30, no LabCriativo. A iniciativa é aberta à comunidade para dialogar com o Executivo, o Legislativo e diversos setores locais, a melhor forma de utilização daquele espaço.

As ideias e considerações da audiência constarão no edital para licitação do espaço que deve ser lançado em breve. Durante a audiência pública, também serão apresentados os dados da Consulta Popular Virtual para utilização da Gare, realizada de 20 de fevereiro a 8 de março deste ano.

Em dezembro de 2024, foi aprovada uma lei que autoriza a concessão do uso dos espaços públicos da Gare, ou seja, que o Poder Executivo conte com a iniciativa privada como operadora de alguns serviços. Em contrapartida, realizará a manutenção do espaço, os reinvestimentos na estrutura e a sustentabilidade da operação. A lei define também o uso dos espaços abrangendo as áreas de turismo e cultura, podendo abrigar inclusive espaços gastronômicos no local.

O texto aprovado envolve outras contrapartidas ao Poder Executivo, o que significa a garantia do movimento cultural por meio de editais de ocupação do Auditório e a sede do Memorial Ferroviário (salas 10 a 17 do Pavilhão 3, além de áreas comuns e os vagões), sob gestão da Secretaria de Cultura.

A revitalização da Gare está concluída. As cores que compõem a pintura do prédio foram aprovadas pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado do Rio Grande do Sul (Iphae). O investimento da Prefeitura na obra foi de R$ 5,5 milhões.