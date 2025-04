Novo aeroporto de Caxias do Sul é recomendado ao PAC

O prefeito de Caxias do Sul, Adiló Didomenico foi informado pela deputada federal caxiense, Denise Pessôa, que o projeto do novo Aeroporto Regional da Serra Gaúcha, em Vila Oliva, foi recomendado aos ministros pelo grupo gestor do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), do governo federal. Agora são os ministros que decidem se acatam a recomendação do conselho para incluir o projeto econômico do aeroporto no PAC.

"Recebemos essa excelente notícia, não só para Caxias do Sul, mas para a Serra Gaúcha e para o Rio Grande do Sul. Essa é a garantia de viabilidade desse projeto", comemora Adiló.

Paralelo à etapa da liberação dos recursos, a prefeitura está trabalhando para encaminhar a versão final dos projetos de engenharia para validação na Secretaria Nacional de Aviação Civil (SAC), o que deve ocorrer na próxima semana. Após a inclusão do projeto econômico no PAC e a liberação dos recursos, e da validação do projeto de infraestrutura pela SAC, a Prefeitura fica autorizada a abrir licitação para a construção do Aeroporto Regional da Serra Gaúcha, em Vila Oliva.

Ao todo, a prefeitura de Caxias do Sul busca R$ 270 milhões para viabilizar o empreendimento. São R$ 100 milhões para a construção do terminal de passageiros e R$ 170 milhões para a pista e parte externa.