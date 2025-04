Anexo III do Hospital Municipal de Novo Hamburgo será construído

A Prefeitura e a Associação Pró-Ensino Superior em Novo Hamburgo (Aspeur), mantenedora da Universidade Feevale, assinaram um termo aditivo para a construção do Anexo III no Hospital Municipal. Além disso, foi assinado um protocolo de intenções para elaboração do projeto arquitetônico básico de um prédio que será destinado à oncologia. Como o governo do Estado já garantiu ao unicípio apoio, em breve o atendimento dos pacientes oncológicos, hoje realizado em Taquara, voltará para Novo Hamburgo.

Como contrapartida para o curso de medicina, implantando em 2017 pela Feevale, a instituição construirá um prédio de cinco andares, que soma um investimento que pode chegar a R$ 30 milhões, totalizando 4,1 mil metros quadrados de área construída. Os três primeiros andares serão destinados à Pediatria, com leitos de Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), ambulatório, sala de recreação, lactário e sala de espera para as famílias, sendo este dois últimos pedidos feitos pelo município e atendidos pela Feevale. O quarto andar será disponibilizado para a Secretaria Municipal de Saúde, que vai estruturar uma nova unidade de internação para adultos. O espaço terá 28 leitos.

Já o quinto andar será dedicado aos cursos da área da saúde da instituição, para atender os alunos e ofertar um espaço confortável para o descanso e estudo dos médicos que atendem no hospital. A apresentação do projeto ficou a cargo do superintendente executivo da Feevale, Roberto Sarquis Berte.

Conforme o presidente da Aspeur, Marcelo Clark Alves, desde 2021 a instituição tentava destravar o projeto junto à prefeitura, o que só foi possível no começo deste ano quando o Executivo abriu as portas para dialogar. Embora o prazo estipulado para execução do projeto seja de 24 meses, a intenção é concluir a obra antes. "Quem sabe este será o presente de 100 anos para o Novo Hamburgo", disse o prefeito, Gustavo Finck, ao mencionar o centenário da cidade, em 2027.

O reitor da Universidade Feevale, José Paulo da Rosa, destacou a importância da parceria e pontuou que saúde e educação são dois temas fundamentais para a sociedade. "Temos que estar felizes por investir em educação e em saúde. Para superar os problemas, precisamos de boas estruturas, bons professores e de uma boa proposta pedagógica", pontuou. "Enfim, de uma série de fatores que influenciam na qualidade da educação", destacou, acrescentando que o compromisso da Feevale é construir uma comunidade melhor, juntos", concluiu.