Audiência pública vai tratar dos projetos para a construção da ponte entre Rio Grande e São José do Norte

Acontece em Rio Grande, nesta sexta-feira (25), uma audiência pública para debater os projetos básicos e executivos de engenharia para a construção da ponte e seus acessos, ligando os municípios de São José do Norte e Rio Grande pela rodovia BR-101. O evento, proposto pelo deputado estadual Halley Lino (PT), ocorre no Salão Nobre Deputado Carlos Santos, no prédio da prefeitura, a partir das 17h.

A iniciativa busca promover transparência e garantir a participação popular no processo de contratação da empresa responsável pelos projetos. Entre as autoridades confirmadas estão a prefeita Darlene Pereira, representantes do Ministério dos Transportes, do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT)

A construção da ponte, aguardada há mais de 50 anos pela comunidade, representa um investimento estimado em R$ 10,3 milhões, conforme estipulado na concorrência pública aberta pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT).

Durante a audiência, serão abordados os impactos socioeconômicos e ambientais da construção, além de medidas de mitigação e compensação. O requerimento para a realização da audiência foi aprovado na reunião ordinária de 8 de abril, na Comissão de Economia, Desenvolvimento Sustentável e do Turismo.