Festival de Balonismo em Torres tem recorde em 2025

A partir do dia 1º de maio, o céu de Torres, no Litoral Norte, receberá 100 balões de diversas cores e formatos para competirem no 35º Festival de Balonismo da cidade. O evento, que inicia na quinta-feira e encerra no domingo (4), contará com balões novos, como o capacete do piloto de Fórmula 1 Ayrton Senna, em homenagem aos 31 anos de sua morte. Além disso, shows de artistas nacionais, como o cantor de MPB Nando Reis e o cantor sertanejo Michel Teló fazem parte da programação. A expectativa de público para os quatro dias, de acordo com o secretário de Turismo Gabriel de Mello, é cerca de 500 mil pessoas.

Ele conta que a quantidade de balões bateu recorde no festival, e 10 virão com formatos inusitados para competirem nas diferentes provas. "Há muitas formas de fazer provas. Por exemplo, tem a prova da Valsa, em que os balões sobem e descem, alternam a altura e cada faixa de metros de altura tem uma corrente de vento diferente. É feito primeiro uma análise pela equipe técnica dentro dos aparelhos para ver a questão da posição de eventos, e a partir daí se traça a prova", explica.

A mais disputada é a Prova da Chave, que premia o vencedor com um carro zero quilômetro. "Uma chave de aproximadamente um metro de altura fica pendurada em um bastão em formato de "L" invertido. O balonista tem que vir voando, saindo de um ponto para passar por um outro para chegar. A partir daí ele tem que passar no meio do parque e pegar essa chave. Se ele pegar, ele ganha o carro 0 km", conta. Ele completa explicando que, caso nenhum participante vença essa prova, o campeão final do festival e do Campeonato Gaúcho ganham o carro.

O evento está previsto para acontecer no Parque Odilo Webber Rodrigues, na avenida. Castelo Branco, entrada da cidade, e contará com feiras de artesanato, colonial e comercial. Durante os quatro dias, a abertura dos portões será a partir das 7h com a entrada franca até às 14h, após será cobrado o valor de R$ 20, além de um quilo de alimento não perecível. De quinta-feira a sábado, a partir das 20h, será realizado o Night Glow, um show de balões iluminados no parque. Na quinta-feira, às 23h inicia o show do cantor Nando Reis, e encerra às 2h. Na sexta-feira será a vez da cantora gospel Isadora Pompeo se apresentar a partir das 23h. No sábado e domingo é a vez do cantor Michel Teló e do grupo Os Fagundes subirem ao palco, respectivamente.

O festival contribui para a economia local e, de acordo com Gabriel, foi realizada uma avaliação em estudos que comprovam que o balonismo valoriza setores do município em 2,5%, como o IPTU e a construção civil. "Fora isso, tem outros impactos. Por exemplo, nós temos mais de 50 artistas locais que se apresentam, e acaba abrindo portas para tocarem em outros lugares. Nós fazemos também o ingresso solidário, que recolhe um quilo de alimento para as pessoas cadastradas pela Secretaria de Assistência Social, com os benefícios sociais", ressalta.