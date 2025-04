Faixa principal da ERS-118, em Gravataí, tem trânsito liberado

Foi liberado nesta semana o trânsito na faixa principal da ERS-118, em Gravataí, no sentido Sapucaia do Sul - Viamão. Antes, os veículos precisavam trafegar por uma rua lateral. Os motoristas que passam pela avenida Centenário em direção à Freeway já podem acessar o Distrito Industrial de Gravataí ou seguir para Porto Alegre utilizando uma passagem de nível, também liberada nesta quarta-feira pela prefeitura de Gravataí e pelo governo do Estado.

Com 80% da obra concluída, esse é o primeiro trecho entregue na região. Os trabalhos devem ser finalizados em setembro. A liberação era esperada com ansiedade pelos moradores de Gravataí e usuários da RS-118, já que milhares de condutores sofriam diariamente com os congestionamentos na rodovia.

"As obras seguem a todo vapor, de forma a garantir maior fluidez e evitar congestionamentos, além de oferecer mais segurança no trânsito aos motoristas. É uma demanda muito aguardada. Nosso agradecimento a todos que fizeram isso possível, em especial ao governador Eduardo Leite", disse o prefeito, Luiz Zaffalon.

Ainda estão previstos para esse ano outras duas entregas. O trânsito na via principal no sentido Viamão - Sapucaia do Sul, com previsão para entrega ainda no primeiro semestre de 2025, e o acesso à avenida Centenário para motoristas de Sapucaia do Sul, com previsão de entrega para o segundo semestre de 2025