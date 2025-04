Prefeitura de Gramado oficializa a doação de área de 16 hectares para construção de campus do IFRS

A possibilidade de instalação de um campus do Instituto Federal de Educação (IFRS) em Gramado teve um avanço nesta quarta-feira (23), com a oficialização por parte da prefeitura da doação do terreno onde será construída a estrutura. A entrega da documentação foi realizada pelo prefeito Nestor Tissot diretamente ao reitor do IFRS, Júlio Xandro Heck.

A área de 16 hectares que receberá a edificação de três andares para abrigar cursos de graduação para ensino médio e técnico fica localizada no bairro Várzea Grande, com acesso pela avenida do Trabalhador. A estimativa do IFRS é de que o investimento na obra gire em torno de R$ 16 milhões, beneficiando mais de 1 mil estudantes de Gramado e região.

Conforme o reitor Júlio Xandro Heck, a intenção do governo federal é assinar a Ordem de Início dos Serviços no começo do segundo semestre deste ano. "Em breve, a cidade receberá este campus tão merecido e desejado pela comunidade gramadense e regional", comentou Júlio Xandro, lembrando que dos 100 campus que o Ministério da Educação previa, cerca de 30 municípios não cumpriram os prazos.

O município de Gramado já trabalha para entregar algumas contrapartidas visando a instalação do campus, que incluem a terraplanagem do terreno, o acesso viário pavimentado, a ligação com a rede de água e remoção da vegetação. O prefeito Nestor Tissot cobrou celeridade no processo por parte do Executivo e comemorou mais este avanço. "Tenho certeza que este campus será um grande incentivo para os nossos estudantes, que poderão aprofundar seus conhecimentos sem precisar sair de Gramado. Vai qualificar a mão de obra da nossa juventude, ao mesmo tempo em que atende uma reivindicação do empresariado local", avalia o prefeito Nestor Tissot.