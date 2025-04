Campeonato Brasileiro de Rally inicia na cidade de Estação

A cidade de Estação, no Norte do estado, será palco da primeira etapa do Campeonato Brasileiro de Rally. A competição automobilística receberá cerca de 34 duplas de competidores, que integram 18 equipes para disputarem um troféu ao fim de cada dia. Juntamente, será disputada a segunda etapa do Gaúcho de Rally de Velocidade. A programação inicia na sexta-feira (25) e termina no domingo (27).

O competidor e vice-presidente do Automóvel Clube de Estação (ACE), Eduardo Tonial, conta que os competidores estão se preparando desde fevereiro, e virão das cidades do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo. Nesta quinta-feira (24), as equipes começaram a desembarcar na cidade. A partir das 8h da sexta-feira os competidores farão o reconhecimento das especiais, que são estradas de terra onde possuem largadas e chegadas. O treino inicia a partir das 16h e a largada promocional a partir das 19h30, junto ao parque de assistência, no Largo da Estação Ferroviária.

No sábado, a corrida inicia às 9h e finaliza às 16h30min com um show da Banda Vitrola Rock. Já no domingo inicia às 8h e encerra às 14h.

A especial número um possui 14,3 quilômetros de extensão e a número dois possui 13,4 quilômetros. O vice-presidente explica que o percurso tem 141 quilômetros e os competidores devem dar três voltas nas duas especiais. "São seis no sábado, totalizando 85 km. No domingo, temos mais duas, que totalizam 56 km. Isso é só de especial, mas o deslocamento de uma especial para outra dá em torno de 300 km mais ou menos", explica.

Os veículos são divididos por categorias e vence aquele que fizer o percurso em menos tempo ao final dos 141 quilômetros. Os veículos da categoria Rally 2 são carros de tração 4x4 e que chegam a uma velocidade final de até 230 quilômetros por hora. Competem na categoria Rally 4 carros de tração 4x2 e que chegam a uma velocidade final de até 190 quilômetros por hora.

A categoria Rally 5 também aceita veículos de tração 4x2 e sua velocidade final deve ser de até 180 quilômetros por hora. Por fim, correm na categoria UTV carros de tração 4x4 e que chegam a uma velocidade final de 130 quilômetros por hora.

O evento de rally em Estação está na sua 24ª edição, e neste ano são aguardados cerca de 10 mil pessoas para acompanharem a corrida nos três dias, que terá sua entrada gratuita. Ao todo, são seis etapas ao longo do ano, tanto do Campeonato Brasileiro, quanto do Gaúcho de Rally de Velocidade. A próxima acontecerá nos dias 27 e 28 de maio na cidade de Erechim.