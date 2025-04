Canoas avalia a transferência da estrutura do HPS para o Hospital Universitário

Representantes da prefeitura de Canoas, governo do Estado e direção do Hospital Universitário (HU) reuniram-se na manhã desta quarta-feira (23) para analisar a viabilidade de transferência do Hospital de Pronto-socorro (HPSC), que atualmente funciona junto ao Hospital Nossa Senhora das Graças (HNSG), para a estrutura do HU. A medida, que devolveria ao HNSG parte de seu prédio, e daria ao HPSC mais espaço físico para atender a população, segue em estudos e outras reuniões entre prefeitura e governo do Estado ainda serão realizadas para definir a implementação.

A sede do HPS de Canoas permanece em obras e ainda não há data definida para a sua reabertura. O atendimento do Pronto Socorro foi transferido para dentro da estrutura do Nossa Senhora das Graças após as enchentes de maio de 2024 , quando o prédio da casa de saúde, no bairro Mathias Velho, foi parcialmente destruído.e ainda não há data definida para a sua reabertura.

"Estamos começando esse estudo, é uma intenção da administração municipal. Entendemos que é possível e essa visita é para que a gente possa ouvir o HU", comentou o secretário municipal da Saúde, Eduardo Bermudez. "O apoio do Estado é muito importante para que possamos caminhar para as soluções."

O vice-prefeito Rodrigo Busato defendeu que é preciso encontrar soluções que resultem em melhorias no atendimento da população em todos os hospitais da cidade. "Para que voltemos à normalidade e possamos oferecer o que os canoenses precisam e merecem", argumentou o vice-prefeito.

Após a reunião, o grupo realizou uma visita ao Hospital Universitário para avaliar o espaço físico que poderá ser disponibilizado para o HPSC, caso a transferência seja confirmada. A ideia é reformar o edifício onde hoje funciona o ambulatório - e onde também há um depósito de equipamentos de saúde obsoletos.

A diretora do Departamento Estadual de Regulação da Secretaria Estadual da Saúde, Suelen da Silva Arduin, destacou que há boa vontade do governo do Estado em apoiar soluções para a saúde de Canoas. "Estamos esperançosos. A rede de Canoas é fundamental para que a gente consiga atender a população. O bom funcionamento dessa rede impacta o Estado todo."