Catedral de Pedra de Canela faz projeção do Papa Francisco

A morte do Papa Francisco projeção da imagem do pontífice na fachada da Catedral de Pedra. A Igreja Matriz de Nossa Senhora de Lourdes, além de ser um tradicional templo religioso é, também, um dos pontos turísticos canelenses mais visitados no Rio Grande do Sul. O momento em que as luzes da Igreja são apagadas e apenas a imagem do Papa é vista se repetirá até o domingo (27), sempre das 19h30 às 23h. motivou uma homenagem especial feita pela comunidade católica de Canela, através da. A Igreja Matriz de Nossa Senhora de Lourdes, além de ser um tradicional templo religioso é, também, um dos pontos turísticos canelenses mais visitados no Rio Grande do Sul. O momento em que as luzes da Igreja são apagadas e apenas a imagem do Papa é vistah.

Para o padre José Monteiro Filho, pároco da Paróquia Nossa Senhora de Lourdes, de Canela, a projeção do perfil de Francisco na frente da igreja, além de homenagear a figura religiosa mais importante para os cristãos, também valoriza a beleza do prédio e colabora para o turismo local. Ele conta que a iniciativa surgiu com os membros da comunidade católica da cidade. A projeção foi feita pelo projeto Luminata - responsável por outros espetáculos como o "Contos da Catedral - O segredo do Velho Noel", apresentado no Natal.