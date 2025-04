Comitiva de Portugal assina convênio com universidades do RS

Uma comitiva de Portugal esteve na Universidade Feevale nesta quarta-feira (23) para a assinatura de um convênio entre o Consórcio das Universidades Comunitárias Gaúchas (Comung) e o consórcio português Erasmuscentro. A atividade, que contará com a presença de reitores e diretores de relações internacionais de 13 instituições do Comung, além de seis integrantes da delegação portuguesa, acontecerá às 14h, no Espaço Cosmos, no campus da universidade em Novo Hamburgo

O Erasmuscentro é formado pelos institutos politécnicos de Coimbra, Castelo Branco, Guarda, Leiria, Portalegre, Santarém, Viseu e Tomar, de Portugal. O acordo de cooperação com o Comung tem o objetivo de incentivar ações de internacionalização entre as instituições, buscando a mobilidade acadêmica e docente, além do desenvolvimento de projetos de pesquisa conjuntos. Também será uma oportunidade de os estudantes das universidades comunitárias gaúchas participarem de estágios profissionais em países europeus.

Este é o primeiro acordo do Erasmuscentro fora da Europa. A intenção é que a mobilidade acadêmica proporcione a vinda, ao Brasil, de pelo menos 32 alunos por ano. Essas mobilidades deverão ser financiadas pelo projeto Erasmus , sendo que o primeiro edital deverá ser lançado ainda em 2025. Uma bolsa para um estudante do Politécnico de Coimbra, por exemplo, que venha estudar na Universidade Feevale por um período de quatro meses, receberá um valor total de 2.495 euros.

A parceria deverá possibilitar, ainda, a divulgação internacional das instituições integrantes de ambos os consórcios, networking e participação conjunta em projetos de diversas áreas. Além disso, a intenção é articular parcerias regionais relevantes, que sejam consideradas de interesse comum pelas instituições de ensino consorciadas. Futuramente, a ideia é construir projetos conjuntos no âmbito educacional e investigação e transferência do conhecimento.