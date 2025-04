Centro obstétrico e de cardiologia são inaugurados em hospital de Lajeado

O governador Eduardo Leite e a secretária da Saúde, Arita Bergmann, inauguraram nesta terça-feira (22) o Centro de Cardiologia e o Centro Obstétrico do Hospital Bruno Born, em Lajeado. As novas estruturas foram viabilizadas com investimento de R$ 6,6 milhões do governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (SES), para obras e aquisição de equipamentos.

Com 2,2 mil metros quadrados e ocupando um andar inteiro no prédio anexo ao hospital, o novo Centro de Cardiologia conta com consultórios, salas de exames, centro de arritmia, salas de hemodinâmica - com capacidade para cirurgias de peito aberto -, salas de recuperação individual e 21 leitos de internação. Foram R$ 4,6 milhões investidos na unidade.

O Centro Obstétrico, batizado de Dr. Waldir Nöthen, conta com 24 leitos - incluindo três salas PPP (pré-parto, parto e pós-parto) equipadas com banheiras, cromoterapia, música ambiente e televisão. A estrutura contempla ainda quatro leitos de observação, três salas cirúrgicas com visores (para que a família veja o bebê logo após o nascimento) e oito leitos de recuperação. Os berços são aquecidos e todo o ambiente foi projetado para garantir conforto e humanização no atendimento. O investimento na unidade foi de R$ 2 milhões.

As inaugurações integram um conjunto de investimentos que o governo tem realizado no Hospital Bruno Born por meio do programa Avançar, que já ultrapassam R$ 13,2 milhões. Além disso, a instituição foi beneficiada com a ampliação dos repasses estaduais via programa Assistir, que elevaram os recursos anuais de R$ 3 milhões para R$ 8,9 milhões - um crescimento de 194,7%.