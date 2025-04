Comércio de Gravataí lidera geração de empregos

O comércio de Gravataí foi o principal responsável pelo saldo positivo na geração de empregos no município nos dois primeiros meses de 2025. Sozinho, o setor gerou mais de 41% das novas vagas de trabalho abertas na cidade no primeiro bimestre.

De acordo com os dados da Plataforma Observatório Econômico do Sindilojas de Gravataí, baseado nos dados do Caged, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, do Ministério do Trabalho e Emprego, o comércio da cidade gerou 285 novas vagas de trabalho em janeiro e fevereiro deste ano, alta de 143,6% em relação ao primeiro bimestre de 2024. Com isso, o comércio local superou o setor de serviços, que gerou 209 vagas (30,2%), e a indústria, com geração de 136 empregos (19,6%). Ainda houve saldo de 62 na construção civil (8,95%).

Destacam-se o comércio de medicamentos, com 128 admissões; supermercados, com 33; outros produtos, com 28; e tintas, com 16. Também chamam a atenção o comércio varejista de combustíveis, com 12 contratações e o de móveis, com 10