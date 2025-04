Primeiro trecho de estrada que ajudará no escoamento da produção de abacaxis em Terra de Areia é inaugurado

O vice-governador Gabriel Souza inaugurou a pavimentação do trecho 1 da estrada municipal Eudócia Fernandes da Costa, conhecida como Estrada Cornélios, em Terra de Areia, no Litoral Norte. A obra, com extensão de 2,1 quilômetros, foi executada por meio de convênio entre o Estado e a prefeitura, com investimento total de R$ 3,4 milhões.

Terra de Areia tem aproximadamente 10 mil habitantes e é conhecida como a Capital do Abacaxi. A pavimentação da Estrada Cornélios, que liga a BR-101 à comunidade, vai beneficiar o escoamento da produção agrícola local, além de facilitar o deslocamento dos moradores da região com mais segurança e conforto. A via também é importante rota de ligação entre comunidades rurais e o centro de Terra de Areia, além de facilitar o acesso a municípios vizinhos. A pavimentação da estrada teve custo estimado em R$ 3 milhões.