Faccat recebe edição da Expocoopera no fim do mês

Com o tema "O futuro é Cooperativo!", o Expocoopera 2025 irá proporcionar experiências únicas ao público, principalmente por conta dos palestrantes renomados que já confirmaram presença. Promovido pela Sicredi Caminho das Águas, o Expocoopera ocorre no dia 26 de abril, no Centro de Eventos da Faccat, em Taquara. As inscrições são gratuitas, abertas a comunidade, e devem ser realizadas via Sympla.

As atividades irão fortalecer conexões, entregar conhecimento e impulsionar iniciativas cooperativistas na região. Segundo o vice-presidente do Conselho de Administração da Sicredi Caminho das Águas, Francisco Ferreira, a ideia é ampliar conhecimento sobre o tema. "O maior inimigo do cooperativismo é o desconhecimento. É pensando nisso que estamos trazendo mais informação. Será um dia completo em que traremos o passado, o presente e o futuro do cooperativismo. Quem estiver lá, poderá presenciar vários painelistas e educadores com muita experiência e, ainda, poderão esclarecer suas dúvidas", explica.

Ao longo do dia, os participantes terão a oportunidade de acompanhar conteúdo específico sobre desafios e tendências para o futuro do setor. Entre os destaques da programação, está Martha Gabriel, referência em marketing digital, inovação e educação. Além disso, haverá palestras de economia com Patrícia Palermo, educação cooperativa com Everaldo Marini e projetos estratégicos com Mario De Conto.