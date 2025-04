Hospital de Pelotas realiza mutirão ao longo do feriado

O Hospital Escola da Universidade Federal de Pelotas (HE-UFPel) promove um mutirão nos feriados de 18 e 21 de abril. A iniciativa visa agilizar atendimentos pelo Sistema Único de Saúde (SUS), oferecendo uma oportunidade para que pacientes que aguardam por procedimentos possam receber cuidados de saúde de forma mais rápida e eficiente.

O mutirão de atendimentos abrange os 45 hospitais universitários federais administrados pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh). Em 2025, o projeto "Ebserh em Ação" está alinhado com o Programa Mais Acesso a Especialistas do Ministério da Saúde, reforçando o compromisso com a ampliação do acesso à saúde especializada para a população. No HE-UFPel, estão previstos quase 200 exames e procedimentos, como ultrassonografia, endoscopia, tomografia computadorizada, além de procedimentos no bloco cirúrgico.

A chefe substituta Divisão de Gestão do Cuidado e Apoio Diagnóstico e Terapêutico, Aline Di Primio, informou que as vagas para os exames do mutirão foram disponibilizadas para a Saúde municipal, responsável pelo agendamento dos pacientes que aguardam na fila de espera do município. Já os pacientes para os procedimentos cirúrgicos foram convocados seguindo a lista de espera unificada do hospital, de acordo com a especialidade. Aline também destacou ressaltou que a iniciativa utiliza a capacidade instalada da instituição de Pelotas para atender às demandas do município, identificando o potencial da instituição para reduzir as filas de espera.