Produção de goiaba ganha destaque na cidade de Ivoti

A diversificação agrícola segue em expansão em Ivoti, e a produção de goiaba já começa a dar frutos no município. Um dos exemplos é o produtor Celso Frohlich, que está no terceiro ano de colheita da fruta em sua propriedade rural. O cultivo se tornou realidade com apoio dos programas municipais de incentivo à agricultura.

Sérgio iniciou sua produção com o auxílio da Lei Específica da Fruticultura, que permite o reembolso da aquisição de mudas frutíferas, com limite de até R$ 15,00 por muda, para pedidos mínimos de 50 e máximo de 200 mudas por ano, por produtor. Além disso, ele acessou a Lei Geral da Agricultura de Ivoti, que prevê até R$ 2.250,00 reembolsáveis mediante apresentação de notas fiscais de insumos utilizados na propriedade rural. Como também opera com implementos agrícolas, recebeu mais R$ 1.200,00 em diesel, para uso exclusivo na atividade produtiva.

A legislação ainda contempla convênios com laboratórios para análise de solo, custeados pelo município, garantindo base técnica para o desenvolvimento das lavouras. Conforme as normas, os beneficiários devem ser produtores, proprietários ou arrendatários de estabelecimentos rurais localizados em Ivoti. Em contrapartida, é exigido que o produtor permaneça ativo na propriedade por no mínimo 10 anos, mantendo sua capacidade produtiva e contribuindo com o retorno fiscal ao município, principalmente via ICMS.

Para o prefeito de Ivoti, Valdir José Ludwig, a iniciativa reforça o compromisso com o setor primário. "Nosso objetivo é garantir que os agricultores tenham as condições necessárias para produzir com qualidade e segurança. Incentivar a fruticultura, como no caso da goiaba, é também fortalecer a economia local, gerar renda e preservar o nosso meio rural," destacou o prefeito.